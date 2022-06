Camera Condominiale Varese festeggia il suo primo anniversario

Era il primo giugno 2021 e della Camera Condominiale di Varese si scriveva: “La cultura è alla base della società e ci identifica come persone rendendoci indipendenti”; o ancora “La cultura è libertà, vita è quel bene che non si può pretendere da terzi”; o “La cultura ci è indispensabile nella vita quotidiana spingendoci al ragionamento e ad avere buon senso”.

E in questo contesto di welfare state, inteso come sistema sociale diretto a garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini che si inserisce il percorso intrapreso dalla Camera Condominiale di Varese, in persona del direttore generale Andrea Leta.

L’intento da perseguire? “… … integrare il tessuto sociale varesino con nuove sfide formando e sostenendo amministratori di condominio competenti e capaci, onesti e professionali … …”. Così Andrea Leta varava ufficialmente la Camera “guardando al passato, per progettare il futuro”.

A un anno esatto di distanza, è evidente che il welfare e la realizzazione del benessere sociale, per Camera Condominiale Varese, ha un ruolo predominante sempre più rilevante nell’offrire servizi al tessuto sociale di Varese e provincia. Bisogno rivolto alla soddisfazione di precise esigenze della società, come ad esempio il costituito comitato Gavirate per l’Ucraina, donazione borse di studio per corsi di formazione all’istituto Edith Stein di Gavirate, progetto scarpette nel cuore, progetto lontani ma non soli ODV, ACRC-Associazione per la cura e la ricerca in Cardiochirurgia Onlus.

Ma cosa si intende per responsabilità sociale?

E’ la manifestazione di integrazione di problematiche etico/sociale nella visione dell’impresa, attraverso l’interazione con il territorio in cui si opera attivandosi dal punto di vista ambientale, della sostenibilità contribuendo al suo sviluppo. Lo spirito di Camera Condominiale Varese, quindi, è essere vicino al prossimo con azioni che mirano ad offrire benefici concreti alla collettività, mettendosi a disposizione delle associazioni presenti sul territorio varesino, valutando e finanziando progetti di responsabilità sociale.

Per Aspera Ad Astra… Attraverso le difficoltà fino alle stelle.

Un augurio che guida verso il futuro e grazie al quale Camera Condominiale Varese affronterà e supererà le sfide future.