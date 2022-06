Centri estivi “sold out” a Rescaldina per un'”estate a colori”

Record di iscritti ai centri estivi comunali di Rescaldina, che dopo la fine dell’anno scolastico accoglieranno i giovanissimi studenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado per accompagnarli in “un’estate a colori”, fil rouge scelto come tema, ispirandosi all’Agenda 2030, per «toccare tante corde» nei partecipanti con la guida del personale educativo, dalle emozioni alle relazioni, dalle diversità all’amicizia, dal rispetto del pianeta alla pace.

Nonostante il “sold out” per le proposte estive dei centri comunali, che per l’assessore alla partita Enrico Rudoni è frutto «dell’alta professionalità della cooperativa Fides che li gestisce, di un’ottima organizzazione degli uffici comunali e della disponibilità e collaborazione degli istituti scolastici», tutte le iscrizioni sono state accettate. «Siamo riusciti a garantire a tutti il posto accogliendo la totalità delle domande – spiega il vicesindaco Enrico Rudoni, ringraziando tutti coloro che «hanno lavorato di concerto per questo risultato straordinario» -, e questo per noi è un successo e rappresenta un significativo messaggio di sostegno alle famiglie, ai giovani e alla comunità intera».

I centri estivi, che prenderanno il via per la primaria e la secondaria di primo grado lunedì 13 giugno e per la materna lunedì 4 luglio e proseguiranno fino al 29 luglio per poi riprendere una settimana prima dell’inizio delle lezioni, avranno sede all’istituto Alighieri per bambini e ragazzi che già frequentano la scuola e all’istituto Don Pozzi per i più piccoli. La media dei partecipanti al centro delle elementari è di 73 bambini con picchi fino a 80 bambini, mentre i numeri aumentano alla materna con una media che sfiora gli 80 bambini e picchi fino a 85.

«Per il comune i costi legati agli ambiti educativi-sociali sono sempre ritenuti importanti investimenti perché riguardano il futuro della nostra cittadina – conclude Rudoni -. Siamo finalmente in procinto di vivere un periodo di normalità dopo alcuni anni molto difficili per le giovani generazioni, siamo molto soddisfatti del lavoro fatto e di aver potuto accogliere tutte le domande e auguriamo ai nostri ragazzi un’estate piena di divertimento e allegria».