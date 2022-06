Domenica 12 giugno aperitivo solidale con Good Samaritan Odv

Domenica 12 giugno, dalle 14.30 alle 19.00, in via Santa Maria 20 a Brunello, presso l’area annessa alla Chiesa di S. Maria Annunciata, è in programma un

aperitivo solidale

a cura dell’associazione Good Samaritan ODV, a favore dei progetti in nord Uganda.

Sarà un momento di gioiosa convivialità e alle 15 ci sarà la testimonianza di Giuseppina D’Amico, coordinatrice a Gulu dei progetti di Good Samaritan ODV, che è da poco rientrata dall’Africa. Attraverso le sue parole si potrà entrare nel cuore della realtà ugandese e dello sviluppo dei progetti dell’associazione.

A seguire il duo Good Viber, con Nicola Pastori e Federica Ferro, che ci intratterranno con musica dal vivo, mentre verrà servito un ottimo aperitivo.

Sarà, inoltre, sempre aperto lo show room di prodotti artigianali realizzati dalle donne ugandesi della Coo- perativa del progetto Wawoto Kacel (“Camminiamo Insieme”): tovaglie in tessuto tinto a mano, collane di carta, sotto piatti in foglia di banano. Ecco alcuni dei prodotti tra cui scegliere, ma non solo: saranno disponibili i buonissimi “Baci d’Uganda” della pasticceria “C’est la vie” di Giacomo Aceti, preparati con il pregiato cacao ugandese.

Sarà una bellissima occasione per consolidare il legame con l’associazione, conoscere sempre meglio le sue attività e le sue iniziative (come per esempio i viaggi solidali aperti a tutti gli amici e conoscenti).