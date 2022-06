Grandi prestazioni con “triplete” per il Team Undici a Borgo Ticino

Alla pista Azzurra di Borgo Ticino, in provincia di Novara a pochi chilometri dal Varesotto, si è svolta domenica la terza prova del Campionato Interregionale Supermoto Lombardia/Piemonte/Liguria. Nonostante la canicola estiva, i piloti sono stati grandi protagonisti i portacolori del Team Undici, affiliata Uisp, che hanno colto brillanti successi e un magnifico “triplete” nella massima categoria S1.

Cominciando però dalla classe SJunior, ovvero gli under14 alla guida delle piccole Supermoto 85 cc, si è visto il dominio di Matteo Andreotti, con pole position e doppia vittoria di manche che lo confermano all’apice del Campionato, mentre l’altro pilota della squadra Daniele Cornolti si è classificato al terzo posto finale, a pari punti con il secondo. Dany, dopo aver fatto segnare un bel secondo tempo in qualifica, ha mantenuto la stessa posizione in gara 1 dietro a “Peo”, mentre ha colto il terzo posto in gara 2, e nella stessa posizione rimane anche nella classifica di Campionato.

Ed un altrettanto ottimo risultato è certamente stato nella categoria S4 (solo asfalto) anche quello raggiunto da Alessandro Costantino che ha dominato anch’egli la propria categoria, firmando la pole position e la doppia vittoria delle manche. Sfortunato Matteo Forlano, che partendo dalla seconda posizione in griglia ha concluso al quinto posto, rispettivamente cogliendo un terzo ed un quinto posto nelle due manche. In gara 2 un piccolo problema nella parte finale lo ha fatto scivolare un po’ indietro ma mantiene comunque il secondo posto in Campionato proprio dietro a Costantino. Ancora più sfortunato il quasi debuttante Lorenzo Mandrile, che si è dimostrato veloce in qualifica classificandosi quinto, ma poi una scivolata in gara 1 lo ha portato subito al ritiro, e nella seconda gara ha colto il decimo posto, per un 17esimo piazzamento di giornata.

I colori del Team Undici nella categoria S2 sono stati rappresentati da Enrico Tagliabue, mentre nella S5 (over 40) da William Scamarcia.

Infine la classe S1 per il Team Undici vedeva schierati Nico Grazioli, Andrea Stucchi e Marco Longhin.E qui nella massima categoria il dominio è stato assoluto, visto che in questo ordine hanno occupato la prima fila dello schieramento di partenza ed anche le classifiche delle due manche e di giornata.

Quindi un magnifico “triplete” con la vittoria di Grazioli, il secondo posto di Stucchi ed il terzo di Longhin, che hanno monopolizzato il podio con delle prestazioni che non hanno dato spazio agli avversari, e con Stucchi che con questo secondo posto mantiene la testa del Campionato.