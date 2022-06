Lavori in A8, chiuso l’allacciamento per la A4

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 16, alle 5:00 di venerdì 17 giugno, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 Torino-Trieste, per chi proviene da Varese ed è diretto verso Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo Fiera di Milano, km 2+200, seguire le indicazioni per Monza, lungo la A52 Tangenziale nord, immettersi poi su Viale Guglielmo Marconi, Viale delle Industrie, Viale Gian Battista Stucchi, percorrere la SP13 seguendo le indicazioni per A4 Torino/Trieste e – vista la chiusura nella stessa notte (con orario 22:00-5:00) sulla A4, del tratto Sesto San Giovanni-allacciamento con la Tangenziale est di Milano, sempre verso Brescia – sarà possibile rientrare in A4 alla stazione di Agrate.