Matteo Librizzi resta a Varese: contratto pluriennale con la Openjobmetis

Non è propriamente una mossa “in entrata”, ma quella di Matteo Librizzi è la prima firma di un giocatore della Openjobmetis per la prossima stagione. Il play-guardia del 2002 ha infatti rinnovato il contratto con la società biancorossa firmando un pluriennale che lo legherà al club della sua città.

Nato a Varese, cresciuto a Sant’Ambrogio, iscritto all’Università dell’Insubria, “Libro” è definitivamente esploso nell’ultimo campionato con l’arrivo di Johan Roijakkers: con il tecnico olandese ha guadagnato subito minuti ripagando della fiducia con diverse prestazioni di spessore per essere pressoché un esordiente.

Nei giorni scorsi Librizzi era stato accostato a Ferrara, società di Serie A2 dove avrebbe probabilmente trovato maggiore spazio ma Varese non poteva lasciar andare così un giocatore che – pur con evidenti limiti fisici – ha talento ed è stato allevato in casa. Sacrificandosi, quest’anno, con il triplo impegno tra Openjobmetis, Robur (importante l’esperienza in B) e under 19 con cui è arrivato ai quarti di finale scudetto.

La società ha rilasciato anche una dichiarazione di Matteo, al momento di annunciare la firma: «Sono felicissimo di poter continuare con il sogno iniziato lo scorso anno ed orgoglioso di poter indossare ancora la maglia della mia città e della squadra che tifo fin da quando sono bambino. Vorrei ringraziare Luis Scola e Michael Arcieri per l’opportunità che mi stanno dando; lavorerò ogni giorno per rispettare la storia della Pallacanestro Varese».