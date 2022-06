È morto l’uomo investito un anno fa in via Torino a Gallarate

È morto, a distanza di un anno, il 73enne travolto il 13 maggio 2021 in via Torino a Gallarate: Giuseppe Spitaleri, residente in città, non si era mai svegliato, era rimasto in coma dopo l’incidente.

Il decesso è avvenuto lunedì, a quasi tredici mesi dall’investimento, avvenuto poco lontano dalla sua abitazione, alle porte del quartiere Arnate.

L’incidente e il successivo, doloroso decorso sono stati una tragedia che ha provato duramente la famiglia, sul piano personale, come spiega l’avvocato Pietro Romano, il legale che assiste i figli. «La famiglia ancora attende il risarcimento e a distanza di un anno non ha ottenuto alcuna provvisionale» spiega Romano.

Il legale definisce «indecente» il comportamento della compagnia assicurativa da cui la famiglia attende il risarcimento. «In una prima fase ci hanno chiesto il certificato di guarigione, nonostante avessimo spiegato la delicata situazione. Poi, dopo un mio intervento, ci è stata ancora richiesta la visita presso la sede di Milano: un’assurdità, visto che il signor Spitaleri era immobilizzato e senza alcuna possibilità di trasferimento».

L’uomo era stato ricoverato in una struttura di lunga degenza in città, in questo lungo anno che per la famiglia è stato un calvario. L’episodio ricorda ancora una volta come dietro a singoli incidenti – anche se non immediatamente mortali – si celi spesso un decorso particolarmente doloroso.

Via Torino è una delle vie di Gallarate con il maggior numero di incidenti mortali nell’ultimo ventennio, con il coinvolgimento di pedoni, ciclisti, motociclisti, automobilisti. Anche in termini assoluti – guardando dati degli ultimi anni – si conferma una delle vie con più incidenti in generale, insieme a viale Milano.