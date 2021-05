Investito in via Torino a Gallarate, grave un 73enne

Grave incidente stradale in via Torino a Gallarate.

È accaduto intorno alle 9.10: un uomo di 73 anni è stato investito sul viale alberato nella zona di Arnate, all’altezza dell’incrocio con via Cappellini (foto d’archivio).

Sul posto sono intervenuti ambulanza della Croce Rossa di Gallarate: l’uomo è stato portato in ospedale in codice rosso, dunque in pericolo di vita. Dopo la rianimazione sul posto, è stato trasferito in ospedale a Varese, al Del Ponte, dove è giunto intorno alle 10.15.

Sul posto anche la Polizia Locale di Gallarate, incaricata di ricostruire la dinamica dell’investimento.