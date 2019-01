Incidenti, la mappa delle strade più pericolose a Gallarate

Quali sono le strade più pericolose di Gallarate, in base agli incidenti?

Secondo i dati della Polizia Locale l’asse più pericoloso è viale Milano, dove si sono registrati 37 incidenti nel 2018 e 33 nel 2017, seguiti da via Torino che ha visto 22 sinistri nel 2018 e 30 nel 2017. Terzo asse più pericoloso il Sempione, con 20 incidenti lo scorso anno e 23 nel 2017.

In generale gli assi con più incidenti sono quelli principali di entrata e uscita dalla città, che sono anche i più trafficati (nota: gli incidenti avvenuti a un incrocio vengono conteggiati su entrambe le vie che confluiscono).

Non mancano però alcuni punti particolari: intersezioni critiche (come piazza Risorgimento) ma anche assi interni ai quartieri, come via Sanzio.

Nella mappa i punti con più incidenti tra 2017 e 2018 sono indicati con gradazioni di colore dei segnalini, rosso più scuro per più incidenti. In giallo invece gli assi su cui si è registrato un numero elevato – superiore a 10 casi – di incidenti nel 2017, ma che nel 2018 sono invece rimasti sotto la soglia “critica”.