Mozione approvata: il Pirellone si illuminerà di arcobaleno per il Milano Pride

Il Consiglio Regionale approva, con voto segreto, la mozione del Movimento Cinque Stelle a prima firma Simone Verni: “Illuminazione della facciata di palazzo Pirelli e partecipazione formale al Milano Pride del 2 luglio 2022”.

La mozione impegna il Presidente Fontana, o il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, o un loro delegato a partecipare al “Milano Pride 2022” indossando la “fascia istituzionale” e a illuminare la facciata di palazzo Pirelli con i colori della bandiera arcobaleno, durante i giorni del Pride di Milano.

Simone Verni (M5S): «Finalmente un gesto simbolico ma concreto a sostegno di una Lombardia maggiormente inclusiva. Registriamo con grande favore questo segno di discontinuità rispetto al passato, approvato dal Consiglio Regionale nonostante il parere negativo espresso dalla Lega. Se i presidenti Fontana o Fermi fossero già impegnati il prossimo due luglio, do fin da ora la mia disponibilità a sfilare al “PRIDE 2022” indossando la fascia istituzionale di Regione Lombardia. Contestualmente sarà illuminata la facciata di palazzo Pirelli, con i colori della bandiera arcobaleno, nelle serate e nelle notti dell’uno e due luglio. Si tratta gesti simbolici, ma capaci di rappresentare una vicinanza tangibile, un segnale verso l’allargamento dello spettro delle tutele e dei diritti di tutti i cittadini lombardi, specialmente di chi, ancora oggi, è vittima di discriminazione e violenza determinata dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere». La mozione è stata approvata con 39 voti favorevoli e 24 voti contrari.

Nella discussione sono intervenuti Paola Bocci (PD) che ha appoggiato e sottoscritto il documento. Mauro Piazza (Lega), pur assicurando disponibilità al confronto e al dialogo sul tema delle discriminazioni, si è detto contrario alla mozione, giudicandola un tentativo di strumentalizzazione. Michele Usuelli (+Europa-Radicali) ha colto l’occasione per ricordare che ancora non è stato calendarizzato in Commissione il dibattito della legge sulla transfobia. Monica Forte (Gruppo Misto) ha ribadito che l’illuminazione è un segnale simbolico importante di convivenza e accettazione rivolto alla cittadinanza. Marco Maria Mariani (Lega) ha sottolineato infine che a suo parere l’illuminazione del Pirelli sarebbe un simbolismo inutile.