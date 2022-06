NAU diventa Carbon Neutral: la CO2 prodotta per realizzare ogni occhiale venduto, compensata con progetti a tutela del clima

La Sala Matrimoni di Palazzo Estense ha ospitato questa mattina, martedì 21 giugno, la conferenza stampa di presentazione del progetto Carbon Neutral, portato avanti da NAU! e dell’impegno dell’azienda in termini di sostenibilità sociale e ambientale.

L’incontro, che ha visto la partecipazione delle autorità locali, Davide Galimberti, Sindaco di Varese e Raffaele Cattaneo, Assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia è stata l’occasione.

Da oggi NAU! diventa Carbon Neutral, così facendo tutta la CO2 prodotta per realizzare ogni occhiale venduto viene compensata attraverso il sostegno di progetti a tutela del clima: “Per il 2022/23 abbiamo selezionato il progetto di rimboschimento di un’area dell’Uganda orientale, area con uno dei più alti tassi di deforestazione al mondo. Un progetto per il quale NAU! ha già stanziato i fondi per compensare KG 2mio di CO2 da qui al 31 maggio del 23 – ha raccontato Monica Salvestrin Brogi di NAU! – La nostra neutralità climatica rappresenta il raggiungimento di un altro importante traguardo nel nostro percorso di sostenibilità. Un percorso iniziato nel 2007 con il lancio della prima collezione al mondo di occhiali in plastica riciclata, seguito nel 2021 dalle collezioni NAU! OCEAN PLASTIC – realizzate con il 30% di bottiglie in PET ripescate dai mari. Tutto questo tra le numerose altre iniziative sviluppate all’interno della nostra attività di ESG”.

Nel 2017 il Parco del Campo dei Fiori, è stato colpito da un incendio di natura dolosa che ha bruciato 60 ettari di bosco. NAU! ha deciso di affiancarsi all’attività di ripiantumazione di questo luogo sostenendo integralmente la piantumazione e la tutela di 100 nuovi alberi si-pinti dalla necessità di sostenere al territorio di Varese.

“E’ bello avere un’azienda del territorio che guarda sempre di più alla sostenibilità – ha poi affermato il Sindaco di Varese, Davide Galimberti – Avere queste iniziative è di vitale importanza per il territorio e non solo”.