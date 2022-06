Notte alcolica nel Varesotto: diversi gli interventi da Angera a Busto Arsizio

È stata una notte alcolica in tutto il Varesotto, con interventi da Induno Olona ad Angera, da Gallarate a Busto Arsizio.

Le chiamate di emergenza sono iniziate poco dopo l’1 di notte a Cassano Magnago per prestare soccorso a una diciannovenne, che è stata trasportata all’ospedale di Gallarate.

Verso l’1.30 proprio a Gallarate un’altra persona è stata soccorso in Corso Sempione.

Passate le 2.00 a Induno Olona un uomo di 56 anni è stato trasportato all’ospedale di Circolo.

La notte è proseguita con altri interventi ad Angera per un ragazzo di 21 anni, a Olgiate Olona per un diciottenne e infine a Busto Arsizio, verso le 6.30 per un giovane di 26 anni.

Tutti i ricoverati nei vari ospedali della provincia sono arrivati in codice verde, quindi in condizioni non gravi.