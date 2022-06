Nuovi preti nel Varesotto, ecco dove andranno

L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha celebrato in Duomo l’Ora Media con i ventidue preti novelli ordinati lo scorso 11 giugno.

Al termine della preghiera ha comunicato le comunità dove svolgeranno il loro ministero a partire dai prossimi giorni.

Ecco dove andranno i giovani preti novelli nel Varesotto:

Jacopo Aprico, sarà vicario della Comunità Pastorale “Santi Giulio e Bernardo” in Castellanza (composta dalle Parrocchie di S. Giulio e di S. Bernardo in Castegnate, tutte nel Comune di Castellanza)

Gabriele Bof sarà vicario parrocchiale delle Parrocchie di S. Croce e di S. Edoardo in Busto Arsizio

Marco Guffanti sarà vicario parrocchiale delle Parrocchie di S. Maria Immacolata in Origgio e dei Santi App. Pietro e Paolo in Uboldo

Emanuele Lupi sarà vicario della Comunità Pastorale “S. Maurizio” in Cassano Magnago (composta dalle Parrocchie di S. Giulio, S. Maria del Cerro e S. Pietro Ap. in Cassano Magnago)

Enrico Francesco Madeghini sarà vicario della Comunità Pastorale “S. Benedetto” in Albizzate (composta dalle Parrocchie di S. Alessandro in Albizzate e S. Lorenzo M., S. Giovanni Evangelista in Caidate, S. Siro in Albusciago, S. Vincenzo M. in Menzago e Santi Pietro e Paolo in Quinzano, tutte nel Comune di Sumirago)

Luca Molteni sarà vicario parrocchiale delle Parrocchie di S. Lorenzo e dei Santi Nazaro e Celso in Prospiano, tutte nel Comune di Gorla Minore e incaricato della Pastorale Giovanile nelle Parrocchie di S. Maria Assunta in Gorla Maggiore, S. Ilario in Marnate e S. Maria Nascente in Nizzolina di Marnate

Michele Pusceddu sarà il vicario della Comunità Pastorale “Maria Madre Immacolata” in Varese (composta dalle Parrocchie dei Santi Pietro e Paolo in Masnago, Santi MM. Nazaro e Celso in Calcinate del Pesce, S. Carlo Borromeo in Lissago, S. Giovanni Battista in Avigno, S. Grato in Bobbiate e S. Stefano in Velate, tutte nel Comune di Varese) e vicario parrocchiale delle Parrocchie di SS. Trinità in Capolago di Varese e S. Silvestro in Cartabbia di Varese

Alberto Zoani sarà vicario della Comunità Pastorale “S. Agostino” in Sesto Calende (composta dalle Parrocchie di S. Bernardino, S. Donato, S. Materno in Lentate Verbano, S. Antonio Abate in Oriano Ticino e dei Santi Pietro e Paolo in Lisanza, tutte nel Comune di Sesto Calende).