Operata nella notte la 74enne di Samarate in gravi condizioni dopo un incidente

È ricoverata all’ospedale di Circolo di Varese la donna di 74 anni vittima di un incidente mentre si trovava in bicicletta nel centro di Samarate (foto d’archivio).

È accaduto intorno alle 17 di martedì pomeriggio alla rotonda tra via Adua e via 5 Giornate, nel cuore del paese, tra le case del centro storico e la villa Montevecchio. Secondo la ricostruzione della Polizia Locale la donna stava impegnando la rotonda e un’auto è uscita dalla linea di arresto con il muso.

Una manovra errata che succede di frequente e che di tanto in tanto ha conseguenze gravi: la bici ha impattato contro il veicolo, nella successiva caduta la 74enne samaratese ha anche battuto la testa sull’asfalto.

Soccorsa in codice rosso da autoinfermieristica e ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, è stata poi trasferita in ospedale al Circolo di Varese.

La donna ha riportato un trauma cranico severo, è stata operata nella notte dai neurochirurghi. Ha anche una frattura a un braccio e a diverse costole, ma l’elemento più pericoloso è proprio il trauma alla testa.

Ribaltamento in via Milano – via Lazzaretto

Non è stato l’unico incidente avvenuto a Samarate nella giornata di martedì. Nel primo pomeriggio ambulanza, Polizia Locale e vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 14 all’incrocio tra via Milano via Lazzaretto: un’auto si è ribaltata sulla curva, forse a causa di una correzione di traiettoria troppo decisa.

La persona coinvolta, un 75enne, non è rimasta ferita, anche se ha avuto bisogno dell’intervento dei pompieri per uscire dal veicolo incidentato.

Samarate, aumentano gli incidenti

Due incidenti in un giorno sono lo specchio di un aumento degli episodi che trova riscontro nei dati di lungo periodo: in questa prima metà di 2022 sono stati 27 gli incidenti a Samarate, con un +7 rispetto al dato del 2019 (ultimo anno “normale” prima della flessione per lockdown nel 2020 e 2021). Tra questi, anche due scontri mortali, l’ultimo pochi giorni fa.