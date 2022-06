Ora è possibile trasferire le chat di Whatsapp da Android ad Apple

Gli utenti Apple possono gioire: l’azienda di Cupertino ha deciso finalmente di introdurre, attraverso l’app Move to iOS, una nuova funzionalità in grado di consentire il trasferimento delle chat di Whatsapp da un device Android ad uno Apple senza costi aggiuntivi e in maniera molto semplice.

Ad annunciarlo è stato Mark Zuckerberg, presidente e A.D. di Meta: “Stiamo aggiungendo a WhatsApp la possibilità di passare in modo sicuro da un telefono all’altro e di trasferire la cronologia delle chat, le foto, i video e i messaggi vocali tra Android e iPhone mantenendo la crittografia end-to-end. Si tratta di una funzione molto richiesta. L’anno scorso abbiamo lanciato la possibilità di passare da iPhone ad Android e ora abbiamo aggiunto anche Android ad iPhone”.

Scopriamo ora con gli esperti tech di MisterGadget come trasferire le chat di Whatsapp da Android ad iPhone in modo molto semplice ed intuitivo. Fino ad oggi il trasferimento di dati e file da un device Android ad un iPhone, richiedeva l’utilizzo di app esterne che richiedevano il pagamento di cifre a volte levate, caratterizzate per di più da una gestione della privacy poco limpida. Inoltre nessuna di queste applicazioni consentiva di trasferire le chat di Whatsapp, motivo per cui molte persone erano insoddisfatte del servizio. Partendo da queste considerazioni è facile capire l’importanza della nuova funzionalità di Move to iOS per tutti gli utenti che desiderano cambiare telefono e passare da un device Android ad un telefono dell’azienda californiana. Con l’aggiornamento sarà infatti possibile effettuare il trasferimento file in maniera comoda e completa, includendo anche le chat e i file legati a WhatsApp . Whatsapp Business invece per il momento è stato escluso da questo processo. Come trasferire le chat: il primo requisito essenziale è aver scaricato l’applicazione Move to iOS . Una volta installata e avviata l’app, l’utente si troverà di fronte una schermata all’interno della quale selezionare quali file e quali app includere nella migrazione.

Occorre dire però che non tutti avranno immediatamente a disposizione la possibilità di trasferire le chat di Whatsapp. Infatti la nuova funzionalità richiede innanzitutto il più recente aggiornamento dell’app di messaggistica e l’adozione della versione beta. Inoltre l’iniziale periodo di prova è destinato ad un numero limitato di utenti. Una volta terminata questa fase, la funzione sarà disponibile per tutti. Il trasferimento dei file richiederà un tempo variabile in base al loro volume. Naturalmente elementi come video e immagini richiederanno maggior tempo rispetto alle chat. Trasferimento di app Oltre alla possibilità di trasferire le chat di whatsapp, è stata introdotta un ulteriore funzione molto utile: con Move to iOS sarà possibile effettuare una migrazione anche delle applicazioni. Un applicazione davvero completa, capace di soddisfare tutte le esigenze di coloro che si apprestano a diventare utenti Apple. Se invece la propria esigenza è quella di fare il percorso inverso, ovvero di trasferire le chat da iPhone ad Android, l’unica soluzione offerta ufficialmente da WhatsApp senza l’uso di strumenti esterni è quella di Samsung Smart Switch. Con questa applicazione installata sia su iPhone che sul nuovo cellulare Samsung, si possono trasferire anche i contenuti di WhatsApp non è possibile farlo, senza utilizzare strumenti di terze parti, con altri marchi Android.