A Palazzo Estense l’incontro sui referendum per la giustizia

Si è svolto questa sera – lunedì 6 giugno – a Palazzo Estense a Varese, l’incontro pubblico per i Referendum sulla Giustizia a Palazzo Estense, organizzato dal Comitato provinciale per il Sì al Referendum, in collaborazione con Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati).

L’incontro, moderato dal direttore di Rete55 Matteo Inzaghi, è stato introdotto da Stefano Angei, consigliere comunale della Lega e referente del Comitato provinciale per il Sì al Referendum.

Durante la serata hanno parlato sul tema del Referendum sulla giustizia di domenica 12 giugno, il magistrato Giuseppe Battarino, il Professore Ordinario di Procedura Penale all’Università degli studi di Milano ed Avvocato Pier Maria Corso, il Vicepresidente di Aiga Italia Carlo Foglieni e il giornalista di Libero Francesco Specchia.

Buona la presenza di pubblico, che ha riempito Salone Estense e ha partecipato in maniera attenta alla serata.