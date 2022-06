Partenza “soft” per i lavori sul Ponte di Sesto

Nonostante le fondate paure legate alle criticità che si riverseranno sul traffico automobilistico, quella di oggi – lunedì 20 giugno è stata una mattinata tranquilla tra Sesto Calende e Castelletto Ticino, dove è in programma il primo giorno di manutenzione al ponte di Ferro, principale punto di collegamento tra Lombardia e Piemonte del Basso Verbano.

Diversi i cartelli posizionati tra le vie delle città sul Ticino che indicano il senso unico alternato e la chiusura notturna previste fino al 17 luglio, a cui seguirà poi una seconda chiusura, totale, nelle prime tre settimane di settembre. Alle 11:30, tuttavia, il cantiere annunciato da Anas non è ancora partito e il traffico in mattina tra via Remo Barbieri e via Angera, le due principali strade sestesi che si affacciano al “Pont de Ferr”, è stato regolare, addirittura con momenti bassa intensità nelle “ore di morbida”.

[Articolo aggiornato alle 11:30 di lunedì 20 giugno]