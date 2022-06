Restyling della mappa dell’alto milanese, meno complicata e più turistica

Rinnovata la mappa del parco Alto Milanese per rendere di facile comprensione una pianta ormai piena di tecnicismi non utili a chi entra nell’Alto Milanese. E’ stata questa una delle iniziative estive presentate il 24 giugno dal presidente dell’ente PAM Davide Turri, che ha spiegato da dove parte l’idea del restyling: «Era necessaria una nuova carta geografica che potesse semplificare la vita a chiunque volesse percorrere il polmone verde e raggiungere i suoi luoghi di interesse».

Inoltre, nella nuova mappa del parco sono stati rappresentati i sentieri e i luoghi più importanti attribuendogli nomi e raffigurazioni, dando così personalità al parco, in modo da renderne la lettura più piacevole. Sulla carta si potrà inoltre trovare un QR code che reindirizzerà ad un sito web in cui sarà possibile segnalare eventuali problemi riscontrati durante la propria permanenza al parco.

La nuova mappa si potrà trovare nelle 11 tabelle distribuite in tutta la riserva, ma anche distribuita in forma di cartolina che varrà come vero e proprio biglietto da visita.