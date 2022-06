Una serata un po’ agitata a Sciarè di Gallarate

Serata un po’ agitata a Sciarè di Gallarate, con intervento di Polizia, ambulanza e Polizia Locale.

Protagonista: un 36enne “su di giri” per il consumo di alcol, piuttosto noto nel quartiere, che già poco dopo le 18 è stato fermato mentre a fatica girava in bici nei dintorni dell’oratorio in via Cattaneo.

Rimessosi alla guida della due ruote, l’uomo ha poi raggiunto la zona di via Olona, oltre il ponte della Mornera. Qui si sarebbe arrampicato sulla recinzione di una casa, rimediando il morso da parte del cane di guardia nel cortile.

È a questo punto, poco prima delle 19, che è dovuta intervenire l’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, per soccorrerlo (non ha comunque avuto bisogno di trasporto in ospedale). Il tutto mentre sul posto convergevano anche un equipaggio della Polizia di Stato e uno della Locale, per calmare un po’ gli animi, tra fumi dell’alcol e alterco con proprietari del cane e vicini.