Un’altra medaglia mondiale per Martinenghi: argento nei 50 rana

Dopo lo storico oro di domenica nei 100 rana, Nicolò Martinenghi si ripete e conquista un’altra splendida medaglia ai campionati del mondo di nuoto, questa volta d’argento.

Alla Duna Arena di Budapest il campione di Azzate chiude la sua prova dietro solo allo statunitense Nic Fink, che vince con il tempo di 26.45, tre soli centesimi in meno di Martinenghi (26.48). Tre maledetti centesimi che impediscono all’atleta allenato da Marco Pedoja di siglare una doppietta d’oro che sarebbe stata meravigliosa.

Una gara in rimonta per il 22enne ranista varesotto, che è partito con un minimo di ritardo dal blocchetto di partenza e nonostante una grande prestazione non è riuscito a completare la rimonta nei confronti dello statunitense. In una gara così corta il ritardo allo start è purtroppo stato fatale per il risultato finale.

Simone Cerasuolo, l’altro italiano in gara in questa finale, chiude al quinto posto con il tempo di 26.98. Non male per il diciottenne.

Qualche minuto dopo Martinenghi è sceso di nuovo in vasca per la 4×100 mista (assieme a Thomas Ceccon, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro), ma la squadra azzurra non è andata oltre il quinto tempo, dietro a Stati Uniti, Australia, Paesi Bassi e Gran Bretagna.