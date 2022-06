Via libera dal consiglio regionale lombardo alla mozione sulle tutele sanitarie per i dipendenti istituzioni UE in Italia

Via libera dal Consiglio regionale lombardo alla mozione, presentata dal consigliere regionale varesino e Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali, Emanuele Monti, con cui si chiede alla Commissione europea di ravvedere la propria decisione di ritirare la tessera sanitaria ai dipendenti e agli ex dipendenti in pensione delle istituzioni europee che abitano in Italia.

«La tessera sanitaria – dichiara Emanuele Monti, proponente dell’iniziativa – è uno strumento indispensabile per poter accedere alle cure offerte dal servizio sanitario pubblico. Per questo è incomprensibile la decisione della Commissione di ritirare la tessera sanitaria a dipendenti ed ex dipendenti in pensione delle istituzioni europee che abitano in Italia e conseguentemente rilasciare loro una tessera depotenziata».

«Ringrazio tutte le associazioni di rappresentanza dei dipendenti delle istituzioni europee – continua Monti -, tra cui Articolo 32, per avermi rappresentato il problema. Insieme abbiamo condiviso questo percorso ad ostacoli contro una burocrazia miope. Per questo abbiamo chiesto alla Commissione di ravvedere la propria decisione e di coinvolgere tutte le rappresentanze dei dipendenti perché chi meglio di loro può conoscere da vicino il problema».