Tra Ville e giardini 2022: la gara dei Runner Varese è il 10 giugno

Com’è ormai tradizione ad aprire l’estate in città arriva “Tra Ville e giardini”, la manifestazione podistica promossa dall’associazione Runners Varese in programma per venerdì 10 giugno al crepuscolo, su 4 percorsi, tutti in partenza dai Giardini Estensi, tra le 19 e le 20.

Accanto al percorso di gara competitivo (11,3 km tra Palazzo Estense e la collina di Biumo, con molti dislivelli e partenza alle ore 20), torna anche il circuito non competitivo, più semplice e più breve – 6,45 km – dedicato a camminatori e appassionati della corsa con partenza alle ore 20.15. A introdurre le manifestazione saranno poi due circuiti più piccoli: un Minigiro per i bambini e una passeggiata per famiglie con amici a quattro zampe, con percorso all’interno dei giardini estensi e partenza alle 19.30.

La partecipazione alla gara vera e propria costa 10 euro per chi si iscrive online entro le ore 12 di giovedì 9 giugno (15 euro per chi si iscriverà direttamente ai Giardini estensi nella serata di venerdì) e da accesso al “pacco gara” che comprende la maglia creata appositamente per l’edizione e la maglia realizzata a mano al taglio del traguardo. ma per tutti i partecipanti alla manifestazione, nel percorso competitivo e in quelli amatoriali (il costo si iscrizione è di 5 euro), sono previsti omaggi e gadget e ristoro all’arrivo.

L’intero ricavato della manifestazione andrà all’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Varese, per i progetti sociali a sostegno delle famiglie in difficoltà.

IL PERCORSO NELLE VILLE PANZA E ALETTI

Come sempre la corsa attraverserà anche il parco di Villa Panza e, per la prima volta anche il meraviglioso giardino di Villa Aletti-Spartivento, eccezionalmente aperta per l’occasione ai corridori. è la seconda volta che questa dimora storica e affascinante apre i suoi cancelli, dopo l’ultima edizione delle Giornate del Fai», ricorda Nicola Mandrisi, presidente dei Runners Varese, ringraziando per il supporto l’assessore allo sport Stefano Malerba. «La corsa “Tra Ville e Giardini” è una manifestazione completa, capace di mettere insieme sport, attenzione sociale e valorizzazione delle bellezze città», ha detto l’assessore.

Per questo, l’invito ai cittadini appassionati della corsa e non, è partecipare e sostenere, anche solo con un po’ di pazienza, la manifestazione che comporterà la chiusura puntuale di alcune vie cittadine, soprattutto sul colle di Biumo e in piazza Motta al passaggio dei corridori, per la sicurezza di tutti.

All’ultima edizione della manifestazione, solo competitiva nel 2021 causa pandemia, avevano partecipato 290 persone, ma l’ultima pre epoca covid, nel 2019 aveva coinvolto quasi un migliaio di persone tra gara e percorsi amatoriali.

Per maggiori informazioni sui percorsi e iscrizioni 348.7674237 oppure runnervarese.com.