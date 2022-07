Sono 149 i posti del corso di laurea in Medicina all’Insubria, 199 quelli per scienze infermieristiche

Sono 149 i posti che l’Università dell’Insubria si è vista riconfermare dal Ministero per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Nel decreto approvato a inizio luglio, è indicata la distribuzione dei 14.740 posti disponibili per chi affronterà il test d’ingresso il prossimo 6 settembre ( ad esclusione delle università private San Raffaele e Humanitas che hanno già svolto i test nel febbraio scorso). Il Ministero ha aumentato di 720 le disponibilità a livello nazionale.

In Lombardia sono previsti anche 600 posti al San Raffaele di Milano ( a cui si aggiungono 25 in lingua inglese), sempre a Milano i 210 posti della Statale Polo centrale, i 140 del Polo Vitalba e i 120 del San Paolo oltre a 45 posti in inglese. A Bergamo, la Bicocca ha 26 posti in lingua inglese mentre Monza ne ha 150. Humanitas, a Pieve Emanuele ne ha ottenuti 190 in lingua inglese. Completano l’offerta lombarda i 298 di Pavia ( oltre 103 in lingua inglese) e i 229 di Brescia.

All’Università di Novara, infine, riconosciuti 188 posti.

Definiti anche i posti per il test d’ingresso relativo alle Professioni sanitarie.

L’università dell’Insubria dispone:

per Scienze Infermieristiche: 199 posti così distribuite 74 Como, 75 Varese e 50 Busto Arsizio,

per ostetricia 20 posti

per fisioterapia 38 posti ( due in meno rispetto all’anno passato),

per igienista dentale 20 posti,

per tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 15 posti,

per tecnico di laboratorio biomedico 20 posti,

per tecniche di radiologia medica e radioterapia 20 posti

per educatore professionale 60 posti

Le iscrizioni sono ormai chiuse e le aspiranti matricole hanno indicato la sede dove svolgere la prova e gli atenei in ordine di preferenza dove iscriversi.