L’Università dell’Insubria ottiene 199 posti per il corso di scienze infermieristiche

Sta per scadere il termine di iscrizione al test d’ingresso per le professioni sanitarie all’Università dell’Insubria. L’ultimo giorno sarà il prossimo 17 agosto. L’ateneo varesino ha posto una tassa di iscrizione di 100 euro, tra le più elevate nel panorama accademico italiano che si attesta attorno ai 50 euro di media con due sole eccezioni, Bicocca e Università di Cagliari, che chiedono 10 euro.

Lo scorso 13 luglio, il Ministero ha definito anche i posti assegnati a ciascun ateneo per le 22 professioni sanitarie .

In totale i posti disponibili (provvisori in attesa che si tratti un ampliamento in Conferenza Stato regioni) sono 30.180: 1.034 per ostetricia, 264 per infermieristica pediatrica e 17.133 per infermieristica, 698 per educazione professionale, 116 per podologia, 2.597 per fisioterapia, 856 per logopedia, 292 per ortottica e assistenza oftalmologica, 417 per terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, 440 per tecnica della riabilitazione psichiatrica, 251 per terapia occupazionale, 1.212 per tecniche di laboratorio biomedico, 1.297 per tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, 151 per tecniche di neurofisiopatologia, 207 per tecniche ortopediche, 340 per tecniche audiprotesiche, 202 per tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, 748 per igiene dentale, 473 per dietistica, 85 per tecniche audiometriche, 530 per assistenza sanitaria e 837 per tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

L’ateneo varesino aumenta la sua quota di studenti infermieri grazie all’ingresso dell’ASST Valle Olona nella rete dell’Insubria ( prima era legata all’Università di Milano). I posti rimangono gli stessi dello scorso anno:

Infermieri: Varese 75 – Como 74- Busto 50

Pressoché invariate anche le altre professioni:

Ostetricia 20

Educazione professionale 60

Fisioterapia 40

Igiene dentale 20

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 15

Tecniche di laboratorio biomedico 20

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 20

Già chiuse, invece, le iscrizioni al test d’ingresso per il corso di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria. L’Insubria attiverà 149 posti a cui si sommano i 20 di odontoiatria.

Le domande presentate sono oltre 1500: come lo scorso anno, causa pandemia, le aspiranti matricole sosterranno il test nella sede più vicina alla residenza e poi sceglieranno la sede universitaria, l’Insubria organizza il test per gli studenti di Varese, Como e Monza Brianza.

Il test d’ingresso si svolgerà il 3 settembre mentre l’appuntamwnto per le professioni sanitarie è fissato al 14 settembre.