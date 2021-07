Corso di laurea in medicina: all’Insubria assegnati 149 posti

Il Ministero dell’Università mantiene i posti disponibili per il corso di Medicina e Chirurgia dell’Insubria. Rispetto allo scorso anno si passa dai 150 posti del 2020 agli attuali 149. In tutto ci sono 14.020 posti, lo scorso anno erano 13.072.

Domani, giovedì 22 luglio, scadranno i termini per iscriversi.

Gli altri posti indicati sono:

Brescia – 223

Humanitas – 190

Milano 200 – Polo Vialba 130 . San Paolo 120

Milano Bicocca – 133

Pavia – 277

Riduzione anche per la sede di Novara dell’ateneo Piemonte Orientale che passa da 194 a 188.

Il test d’ingresso è previsto il 3 settembre, avverrà in contemporanea a livello nazionale per gli atenei statali e prevede 60 domande da compilare in 100 minuti.

Le altre date dei test d’ingresso nazionali

• Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria – mercoledì 1 settembre 2021

• Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua italiana – venerdì 3 settembre 2021

• Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto – entro giovedì 23 settembre 2021 (la data è definita da ciascun Ateneo nel proprio bando)

• Corsi di laurea delle professioni sanitarie – martedì 7 settembre 2021

• Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua inglese (IMAT) – giovedì 9 settembre 2021

• Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria – giovedì 16 settembre 2021

• Corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie – venerdì 29 ottobre 2021