Anche Varese a Ravenna per l’annuale Assemblea Nazionale delle Province italiane

La Provincia di Varese ha preso parte, nelle giornate di mercoledì 13 e giovedì 14 luglio 2022, al Teatro Dante Alighieri di Ravenna, all’Assemblea Nazionale delle Province d’Italia, evento denominato “Province Italia” e organizzato dall’Unione Province d’Italia.

La delegazione varesina era composta dal vicepresidente Alberto Barcaro, e dai Consiglieri Marco Colombo, Sergio Ghiringhelli, Simone Longhini ed Emanuela Quintiglio.

Due giorni di lavori ricchi di contenuti e incontri, che hanno visto protagonisti presidenti di Provincia, Sindaci, consiglieri, che hanno focalizzato l’attenzione sulle questioni all’ordine del giorno, dal PNRR alle riforme istituzionali.

Ad aprire la due giorni di confronto e dibattito, tra gli altri, il Presidente dell’UPI, Michele De Pascale, il quale è anche sindaco di Ravenna e Presidente della Provincia di Ravenna, e il Presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

Per l’occasione, a inviare un messaggio di saluto anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale ha ribadito l’importante ruolo delle Province, rivolgendo, nel testo letto da De Pascale, “un sentito ringraziamento ai Presidenti e agli amministratori provinciali per l’impegno profuso nelle diverse realtà territoriali in una fase cruciale per il rilancio del Paese. Alle Province, nodo essenziale della rete dei poteri locali della Repubblica, tocca il delicato ruolo di interlocutore tra Regioni e Comuni, nella programmazione territoriale e nella gestione dei servizi. Di fronte alle sfide, risulta essenziale una riflessione e un confronto sull’esperienza di governo maturata a livello locale, per una sempre maggiore efficacia dell’azione a servizio della comunità”.

Scuola, infrastrutture, politiche per la famiglia, riforme istituzionali e stato della finanza delle Province e dei Comuni: questi i temi principali affrontati, sempre considerando le scelte strategiche da adottare per rispondere ad uno degli obiettivi prioritari del PNRR, cioè la riduzione dei divari territoriali.

«Bisogna cambiare prospettiva – commenta il Vicepresidente Alberto Barcaro – e intraprendere la strada della programmazione. È vero che negli ultimi anni abbiamo dimostrato di saper affrontare ogni tipo di emergenza, ma condivido quanto detto all’evento: servono attività di pianificazione per non buttare al vento le opportunità del PNRR».