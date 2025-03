Il Re Bosino riceve le chiavi della città e inaugura il Carnevale di Varese

A Varese comincia ufficialmente il Carnevale Bosino. La tradizione della Famiglia Bosina arrivata alla 32esima edizione ha preso il via sabato 1 marzo con il corteo attraverso le vie del centro e la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Davide Galimberti al Re Bosino.

Varese si prepara a una settimana all’insegna del divertimento, con tanti eventi per grandi e piccoli. L’evento più atteso è senza dubbio la grande sfilata di sabato 8 marzo, quando carri e gruppi in maschera accenderanno lo spirito del Carnavale lungo le strade di Varese.

Diverse anche le iniziative solidali per chi è meno fortunato. Il 6 marzo, infatti, la Famiglia bosina festeggerà il Carnevale insieme ai bambini dell’Oncoematologia dell’Ospedale Del Ponte e ai ragazzi del Centro diurno Anaconda.

«Grazie alla Famiglia bosina – commenta il sindaco di Varese Davide Galimberti – sempre bravissima a organizzare eventi belli per grandi e piccoli unendo novità alla tradizione. Il Carnevale sarà un momento di vivacità e spensieratezza per la città, in un periodo in cui ne abbiamo davvero bisogno».

Il programma del Carnevale Bosino