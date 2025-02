Tutto pronto a Varese per il 32° Carnevale Bosino

Varese si prepara a celebrare il 32° Carnevale Bosino che, in linea con il rito ambrosiano cui aderisce la città giardino, si chiuderà sabato 8 marzo con la grande sfilata per le vie del centro.

I festeggiamenti, coordinati come sempre dalla Famiglia Bosina, iniziano però una settimana prima, sabato uno marzo con la cerimonia della Consegna delle chiavi della città al Re Bosino.

SABATO 1 MARZO

CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLA CITTÀ

ore 15 Corteo di apertura del Carnevale, da piazzale Trento (di fronte alla Stazione Nord) fino a Palazzo Estense in via Sacco, con una breve sosta in corso Matteotti per la presentazione ufficile del programma del 32° Carnevale Bosino

ore 15.30 A Palazzo Estense il sindaco Davide Galimberti darà il via ufficiale al Carnevale 2025 con la Consegna delle chiavi della città al Re Bosino

SABATO 8 MARZO

SFILATA DI CARNEVALE

La tradizionale Sfilata di Carnevale di gruppi mascherati e carri allegorici per le vie del centro di Varese è in programma sabato 8 marzo con partenza alle ore 14.30 da via Sacco.

Il corteo si concluderà alle 16.30 in piazza Repubblica con il discorso del Re Bosino e le premizazioni dei primi tre classificati su tre categorie:

– Carri

– Gruppi mascherati

– Mascherina d’oro (competizione per bambin dai 3 anni in su cui si accede inviando una foto mascherata all’indirizzo segreteria@famigliabosina.it entro le ore 12 di mercoledì 5 marzo – QUI tutte le info).

GIOVEDÌ 6 MARZO

CARNEVALE SOLIDALE

Quest’anno la Famiglia bosina festeggerà il Carnevale anche giovedì 6 marzo con i bambini dell’Oncoematologia dell’Ospedale Del Ponte e con i ragazzi del Centro diurno Anaconda.