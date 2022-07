Busto Arsizio ancora protagonista con il Grand Prix di Ginnastica Artistica

Ritorna anche nel 2022 il Fastweb Grand Prix di Ginnastica, pronto a regalare nuovamente spettacolo ed emozioni: sabato 26 novembre a Busto Arsizio presso l’e-work Arena, in Viale Gabardi.

Le stelle della ginnastica artistica, ritmica, aerobica e acrobatica scenderanno in pedana per dare vita a un evento imperdibile e per applaudire tutti i protagonisti di un evento che mixa alla perfezione competizione e spettacolo, agonismo e armonia.

Insieme alle atlete e agli atleti italiani, parteciperanno alla gara competitiva anche atleti stranieri di rilevanza internazionale, per dare vita a un evento unico, atteso ogni anno da tutti gli appassionati del mondo della ginnastica.

Oltre alla gara competitiva gli spettatori potranno assistere al galà, anche in questa edizione organizzato da Emanuela Maccarani, con le esibizioni degli atleti e delle atlete delle varie discipline (artistica, ritmica individuale e squadra, aerobica e acrobatica).

Il Fastweb Grand Prix di Ginnastica è organizzato dal COL, composto da Ginnastica Bustese ed SG Plus, in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia.

La manifestazione ha il patronato di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Busto Arsizio.

I biglietti tra pochi giorni saranno in vendita sulla piattaforma di TicketOne, aggiornamenti e informazioni nella prossima comunicazione.