A Cassano Magnago è tornata l’acqua nelle case: “Ancora possibili disservizi”

È durata oltre 36 ore la crisi idrica che ha lasciato a secco i rubinetti dei residenti di Cassano Magnago. Il guasto, importante, alla centralina elettrica ha costretto i tecnici di Alfa a intervenire con dei generatori per riportare l’acqua nelle case.

La scorsa notte, attorno alle 2.30, è stato piazzato l’ultimo ma ancora questa mattina, le residenze della parte più alta di Cassano non ricevevano acqua perché non si riusciva a ottenere la giusta pressione.

Nel tardo pomeriggio è arrivata la comunicazione ufficiale del ripristino del servizio che, però, non significa la soluzione del problema:

“In questo momento l’acqua é tornata in tutta la Città, ma questo non vuol dire che é stato ripristinato il guasto. Come spiegavo questa mattina, si potranno verificare tra oggi e domani , giorno in cui sará sostituita la cella, ancora dei disservizi.

Per questo sarebbe meglio usare l’acqua in modo razionale, senza abusarne, per garantirne a tutti la fruizione

Ancora un po’ di pazienza e torniamo alla normalità… forza Cassanesi!”