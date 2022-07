Quattro generatori riportano l’acqua nelle abitazioni di Cassano Magnago. Ma non in tutte

È stato installato la notte scorsa, attorno alle 2.30, l’ultimo dei 4 generatori necessari a riportare l’acqua corrente nelle case di Cassano Magnago che manca da sabato mattina. Il guasto alla centralina elettrica, che richiede un intervento complesso e che sarà attuato domani mattina, ha lasciato rubinetti asciutti per gran parte della giornata di ieri.

Ancora questa mattina, però, diverse vie risultano ancora a secco: « Sembrava tutto tornato alla normalità grazie ai generatori installati, ma questa matti9na ci sono ancora zone all’asciutto – spiega l’assessore ai lavori pubblici di Cassano Rocco Dabraio – Il problema è che questi generatori si bloccano perchè si surriscandano così non riescono a mettere in pressione le pompe che devono spingere l’acque nella parte alta del paese. Purtroppo il guasto richiede un intervento molto complesso. I tecnici di Alfa sono impegnati costantemente. Speriamo che dal pomeriggio la soluzione temporanea possa ridurre i disagi. Siamo intervenuti con la Protezione civile in un’azienda agricola per abbeverare i bestiame. Stiamo ora valutando se intervenire con delle cisterne per contenere i disagi della popolazione finchè non sarà risolto il guasto.»

I generatori montati dai tecnici di Alfa srl hanno riportati l’acqua progressivamente prima alla parte bassa della città e via via nelle altre abitazioni, ma non ovunque come lamentano ancora diversi cittadini e come ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici.

Anche la vicesindaco di Cassano Luisa Savogin era intervenuta per spiegare il problema alla popolazione: « Il guasto è dovuto ad una cella di media tensione in cabina; per la potenza necessaria, sono stati richiesti generatori che arrivano da varie zone del Nord Italia».

Intanto la società avverte che possibili disservizi alla fornitura idrica potrebbero verificarsi in alcune abitazioni di Gemonio nella giornata di domani 1 agosto. A causa di lavori alla rete idrica, i disservizi potrebbero riguardare le vie: Speri, Mazzini, Pellico, Castelli, Trieste, Monte Grappa e Cellina.