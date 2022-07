Guasto elettrico, Cassano Magnago senz’acqua

A causa di un guasto elettrico, in diverse zone di Cassano Magnago manca l’acqua. Gli operai di Alfa sono già in contatto con Enel per cercare di risolvere al più presto possibile il problema e ripristinare il servizio.

Dopo il sopralluogo di Enel si è accertato che il guasto riguarda una cabina di Alfa che è già al lavoro con i suoi tecnici.

(seguono aggiornamenti)