Mv Agusta firmato il contratto di solidarietà

Buone notizie sul fronte Mv Agusta, la storica casa motociclistica che ha il quartier generale alla Schiranna di Varese: è stato firmato il contratto di solidarietà. Il sindacato dei metalmeccanici Fiom, Fim Cisl dei laghi e Uilm e la direzione della MV Agusta si sono incontrati nella sede di Confindustria Varese. All’incontro era assente la famiglia Sardarov, socio di minoranza.



CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ E LICENZIAMENTI

Il contratto di solidarietà comporta una riduzione dell’orario di lavoro. Dopo questo accordo, la Mv Agusta continuerà il progetto di indipendenza rispetto a Ktm che si è defilata dopo aver acquisito pochi mesi fa il pacchetto di maggioranza dell’azienda varesina. Nell’accordo sono stati confermati i 24 licenziamenti che saranno solo su base volontaria con un minimo di incentivo da parte dell’azienda.

Nel contratto di solidarietà la riduzione media massima complessiva non può superare l‘80% su un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Mentre la percentuale individuale massima di riduzione non potrà superare il 90% nell’arco dell’intero periodo di applicazione del contratto che dura un anno.

La retribuzione che percepiranno i lavoratori sarà in base ai massimali Inps, perché la solidarietà è a tutti gli effetti una cassa integrazione straordinaria.

Nel frattempo si attende l’arrivo di duemila moto Mv Agusta dall’Austria dalla cui vendita dovrebbero arrivare risorse fresche per poter ricominciare a produrre.

LEGGI GLI ARTICOLI SU MV AGUSTA