MV Agusta torna a correre in autonomia con la famiglia Sardarov: ufficiale la separazione da KTM

Con una nota diffusa in serata MV Agusta conferma che Art of Mobility S.A., una società controllata dalla famiglia Sardarov, riprenderà il pieno controllo del gruppo MV Agusta, sancendo ufficialmente la separazione da KTM.

«Dopo un anno di successo per MV Agusta, la situazione finanziaria recentemente emersa in Pierer Mobility AG avrebbe potuto influenzare in modo significativo le operazioni del marchio di Schiranna – si legge nella nota – Questo accordo strategico garantisce che MV Agusta rimanga completamente estranea al processo di ristrutturazione finanziaria in corso di KTM, consentendo all’azienda di proseguire nel suo percorso di crescita positivo. Negli ultimi 18 mesi, MV Agusta ha rafforzato la sua stabilità finanziaria grazie a un team di gestione completamente rinnovato. Nel 2024, l’azienda ha venduto 4.000 motociclette, raggiungendo un tasso di crescita annuale del 116% rispetto al 2023, con le vendite totali dello scorso anno già eguagliate a luglio. Il 2024 ha anche segnato l’anno migliore di sempre per le vendite di ricambi, con una disponibilità del 99% per i modelli prodotti fino a sette anni fa».

Con questa mossa, l’azienda mira anche a proteggere la sua preziosa rete di fornitori e concessionari, mettendoli al riparo da eventuali interruzioni finanziarie e dalle conseguenze della ristrutturazione di KTM, rafforzando così la stabilità di MV Agusta e il suo impegno verso gli stakeholder.

«Per quanto riguarda la rete di vendita globale di MV Agusta – spiega la società – tutti i 219 punti vendita attivi, inclusi 41 punti di assistenza, continueranno ad operare normalmente, con il totale previsto in crescita fino a 270 quest’anno. Inoltre, 20 importatori extraeuropei fanno già parte della rete di distribuzione. I partner commerciali di MV Agusta hanno svolto un ruolo cruciale nei successi del 2024 e continueranno a essere fondamentali per la crescita futura del marchio. L’azienda ha tutto ciò che serve per continuare la sua espansione positiva e mantenere gli impegni presi. Le operazioni di MV Agusta restano completamente indipendenti, con Varese che continua a essere il cuore pulsante di tutte le principali attività, tra cui sviluppo prodotto, produzione, vendite, marketing e servizi post-vendita. Lo sviluppo della prossima generazione di motociclette procede come pianificato, aprendo la strada a una gamma rinnovata, innovativa ed esclusiva, sempre fedele al famoso motto “Motorcycle Art”.»

«Questo è un momento di orgoglio per tutti noi di MV Agusta – dice Timur Sardarov, CEO di Art of Mobility S.A. – Riprendere il pieno controllo dell’azienda significa che siamo più forti e concentrati che mai nel fornire eccellenza. Negli ultimi due anni, l’azienda ha significativamente rafforzato i suoi processi, i sistemi e il personale. Questi cambiamenti strutturali sono alla base degli straordinari risultati raggiunti nel 2024 e continueranno a guidare il nostro successo negli anni a venire. Ho piena fiducia nel nostro team di leadership, la cui visione, combinata con la dedizione e la professionalità della nostra rete di concessionari rinnovata, porterà MV Agusta verso nuove vette. Il mio impegno, e quello della mia famiglia, è essere una forza vitale per il team di Varese, per la regione e per tutti i nostri partner»