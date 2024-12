Preoccupazione alla Mv Agusta: le difficoltà di Ktm fanno tremare i lavoratori della Schiranna

«Ktm ha aperto il concordato in continuità e noi non sappiamo se funziona come in Italia. Quindi questa situazione di incertezza crea preoccupazione tra i lavoratori».

A parlare è Giuliano Zanetti, rsu della Mv Agusta, che ogni giorno si confronta con i suoi colleghi di lavoro.

Essendo il 51 per cento della Mv Agusta in mano agli austriaci di Ktm, il timore che questa situazione possa coinvolgere anche la storica azienda motociclistica varesina è dunque più che giustificato. «La nostra preoccupazione è fondata – continua il sindacalista – perché avendo in mano Ktm tutta la parte organizzativa, quindi acquisti, vendita e marketing, se si bloccano gli austriaci tutto si ferma anche qui alla Schiranna».

I lavoratori della Mv Agusta allo sciopero generale

I lavoratori hanno ricevuto l’ultimo stipendio con 12 giorni di anticipo. «Non è una cosa normale – continua Zanetti – perché questo avviene proprio in coincidenza con l’apertura del concordato. Noi abbiamo chiesto informazioni sulla situazione all’azienda ma non abbiamo ottenuto risposte».

Mercoledì 4 dicembre è previsto un incontro in Confindustria Varese: «Speriamo che in quella sede ci diano qualche rassicurazione in merito» conclude il sindacalista.