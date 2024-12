MV Agusta la situazione è critica: il sindacato dice no ai licenziamenti collettivi

I rappresentanti sindacali di Fiom Cgil e Fim Cisl dei laghi hanno avuto un incontro in Confindustria Varese sulla vertenza riguardante la Mv Agusta. La situazione rimane incerta poiché l’austriaca Ktm, che detiene il pacchetto di maggioranza della storica azienda motociclistica varesina, sta accedendo alla procedura di concordato in continuità. Pertanto ogni strategia e azione economica dell’azienda dovrà passare al vaglio del curatore che governa il processo di ristrutturazione dall’Austria e dovrà decidere come utilizzare i flussi economici.

L‘azienda ha comunicato che è in attesa della proposta che il cda gli ha avanzato per gestire MV Agusta e che il curatore deve avallare. Considerato il contesto economico e di mercato si sta valutando la possibilità di aprire un contratto di solidarietà per lo stabilimento della Schiranna, con la richiesta aziendale in parallelo di aprire una procedura di licenziamenti collettivi senza incentivi. Una proposta che I sindacati di categoria reputano inaccettabile e quindi rispedita al mittente. Per quanto riguarda invece la richiesta di contratto di solidarietà, questa verrebbe effettuata con pagamento diretto da parte dell’Inps.



Venerdì 6 dicembre Fim Cisl dei Laghi e Fiom Cgil faranno un’assemblea con i lavoratori per informarli della situazione. «Non si escludono iniziative di lotta» fa sapere il sindacato.

«Come delegazione sindacale, da oltre un anno, abbiamo chiesto di avere chiarimenti rispetto all’andamento economico, aziendale e prospettive sul futuro, solo oggi abbiamo la situazione vera mentre per noi è determinante affrontare nei giusti tempi le crisi».

Il prossimo incontro tra le parti è previsto per lunedì 9 dicembre alle ore 11.