Due appuntamenti di Natale per il coro femminile Sophia di Cassano Magnago

Il coro femminile Sophia sarà in scena a Dicembre con due concerti.

Le sonorità del lontano Nord Europa aprono il percorso musicale, che segue i misteriosi eventi della Natività, dove lo stupore ci accompagna attraverso lo sguardo della Madre, fino alla vivacità dei tradizionali carols britannici.

Il primo evento natalizio avrà luogo nella Basilica di San Vittore a Varese. Il coro Femminile farà parte della tradizionale rassegna corale natalizia, nel quale parteciperanno anche la Corale S. Vittore di Varese, il Gruppo Vocale LudiCanto di Varese e il Coro da Camera di Varese. L’appuntamento è per giovedì 19 Dicembre 2024 alle 21 nella Basilica di San Vittore a Varese. L’ingresso è libero.

Il secondo evento con il titolo Concerto di Natale, vedrà la partecipazione del Coro Femminile Sophia, diretto da Stefano Torresan e del Chorus Insubriae dell’Università di Varese, con intermezzi organistici di Pietro Colnago. L’appuntamento è per sabato 21 Dicembre 2024 alle 21 nella Chiesa Santa Maria del Cerro a Cassano Magnago. Anche qui, l’ingresso è libero.

CHI È IL CORO SOPHIA

Il coro femminile Sophia di Cassano Magnago (VA) nasce nel 2001 e nel 2006 si costituisce associazione.

Nel 2007 viene selezionato tra i finalisti del concorso “Progetto coro”, nel 2012 si è classificato primo nella sezione cori femminili al 8° Concorso Nazionale di Biella e nel maggio 2016 ha vinto il 1° premio al Chorus Contest di Milano. Nel mese di Maggio 2014 ha partecipato a un workshop con Stephen Connolly, storico basso dei King’s Singers.

Dal 2015 il coro ha proposto il teatro/concerto “In Nome della Madre”, su testo di Erri De Luca, con la partecipazione di musicisti e artisti, riscontrando sempre molto successo e partecipazione di pubblico e nel dicembre 2017 è uscito il CD con le musiche dello spettacolo. Il coro tiene regolarmente concerti e negli ultimi anni si è esibito in diverse località nel varesotto, nell’alto milanese, oltre a Bormio, Treviso, Ascona (CH), Carignano (TO), Varese.

Dal Gennaio 2017 il coro femminile Sophia promuove “Movincanto”, festival corale, che ha visto coinvolti i maestri Basilio Astulez Duque, Eva Ugalde Alvarez (Spagna), Sofia Gioldasi (Grecia) e Denis Monte. Nel mese di ottobre 2022 il coro ha partecipato alla 13° edizione del Concorso Nazionale Corale Polifonico del Lago Maggiore a Verbania, ottenendo il terzo posto e un premio speciale della giuria.

Stefano Torresan, direttore del coro, ha conseguito i diplomi in Pianoforte presso il Conservatorio Nicolini di Piacenza e in Organo e composizione organistica presso il conservatorio A. Vivaldi di Alessandria. Ha

studiato con Cristina Frosini e con Stefano Chinca, ha frequentato la scuola per organisti di Gallarate dove ha iniziato lo studio della direzione corale con Paolo Fossati. Ha partecipato a due Masterclass di organo con Giancarlo Parodi e frequentato un corso di basso continuo presso la Scuola Civica di Milano con Corrado Rovaris.

In qualità di corista e direttore ha partecipato a corsi e Masterclass con diversi direttori: Vytautas

Miškinis, Basilio Astulez Duque, Stephen Woodbury, Alfonso Caiani, Luigi Marzola, Lorenzo Donati e Stephen Connolly. Dal 1987 è organista presso la Chiesa parrocchiale di S. Maria del Cerro in Cassano Magnago sull’organo storico “Carrera” del 1834. Ha fatto parte dell’Ensemble vocale Calycanthus dirige il coro femminile Sophia e il coro di voci bianche Vocal Dreams e canta nel Coro da Camera di Varese.

Insegna musica, pianoforte e canto corale presso l’IMA di Castellanza.

Per info:

– corofemminilesophia@gmail.com

– fb coro sophia https://www.facebook.com/corosophia.org

– Instagram corosophia https://instagram.com/corosophia?igshid=YmMyMTA2M2Y=