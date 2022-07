Il Comune di Varese cerca un geometra

L’amministrazione comunale di Varese cerca un geometra: è aperto il concorso pubblico per esami per la ricerca della posizione a tempo pieno. Al profilo sono affidate attività istruttorie in ambito tecnico e amministrativo, come la raccolta, elaborazione e analisi dei dati. Il posto è inquadrato in categoria C, per uno stipendio annuo lordo di circa 20 mila euro oltre a tredicesima mensilità.

Tra i requisiti per l’ammissione, è richiesto il diploma di maturità tecnica di Geometra o di Perito edile, oppure il diploma di istruzione tecnica in Costruzioni, ambiente e territorio (CAT).

La domanda di ammissione al concorso deve essere consegnata entro il 1 agosto all’Ufficio protocollo in via Sacco 5, oppure tramite raccomandata, o via email all’indirizzo PEC protocollo@comune.varese.legalmail.it.

Tutti i dettagli sono sul sito del Comune di Varese.