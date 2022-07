Emozioni tra le pagine di un albo illustrato per bambini e un giallo per ragazzi

Per bambini e ragazzi l’estate la stagione più libera, quella con meno impegni e tanto tempo libero in cui vivere a pieno le proprie emozioni. Anche attraverso libri come questi che vi propongo

Il gemello maledetto

Fulvia Degl’Innocenti, famosa scrittrice italiana della letteratura per ragazzi ci regala un testo bellissimo.

Per Pelledoca, nota casa editrice specializzata in storie di laura per ragazzi, Fulvia racconta una storia inquietante e ci tiene attaccati alle pagine fino alla fine.

Un amico immaginario, un gemello mai nato, un fratellastro, rabbia e gelosia sono gli ingredienti per un romanzo da brivido che lascia il segno.

Da leggere!

di Fulvia Degl’Innocenti

Pelledoca editore – 16€

Merlino

Quando in casa arriva un cucciolo ci vuole un po’ di pazienza per imparare a conoscersi per poi amarsi incondizionatamente per sempre!

Un albo bellissimo per chi aspetta di adottare un cagnolino e per chi ce l’ha già!

Lupoguido è sempre una garanzia.