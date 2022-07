Franco svizzero ed euro marciano alla pari

Franco svizzero ed euro viaggiano alla pari.

Nella giornata di ieri la valuta svizzera è scesa, per la prima volta dal gennaio 2015, sotto la soglia di parità con la moneta unica europea per ristabilirsi oggi su un valore sostanzialmente identico. Le ragioni del rafforzamento della moneta svizzera sono diverse ma non hanno indotto la Banca nazionale svizzera a intervenire per il momento.

La banca centrale elvetica alcune settimane aveva aumentato i tassi di interesse come misura per il controllo dell’inflazione e anche questo ha influito sull’andamento dei cambi.

Queste oscillazioni, seppur all’apparenza minime, hanno ripercussioni concrete e non solo a livello di politica monetaria. Incidono molto nella quotidianità della vita di confine: gli stipendi dei frontalieri, ad esempio, a parità di livello acquistano maggior valore e potere d’acquisto.