Addio a Marta Bardi, autrice e divulgatrice culturale

Addio a Marta Bardi, scrittrice e autrice apprezzata e nota in tutto il territorio.

L’amministrazione comunale di Galliate Lombardo esprime il suo autentico cordoglio per la dipartita di Marta Bardi, ricordandola come instancabile autrice di storie e tenace divulgatrice di cultura teatrale e letteraria.

«Marta ha rappresentato un punto di riferimento costante per Galliate Lombardo con la sua capacità di far convergere in paese autori locali e nazionali creando vivaci situazioni di scambio culturale. Resterà un esempio prezioso e spesso citato e si avrà memoria di lei come matrice di impegno per il proprio paese al quale guardare sempre», si legge nel testo inviato dall’amministrazione comunale di Galliate Lombardo.

Marta Bardi, spezzina, ma varesotta di adozione, ha lavorato come insegnante di lingua francese. In seguito si è appassionata alla scrittura ed ha pubblicato alcuni gialli inventando personaggi di carattere che sono entrati nel panorama giallistico nazionale, ricevendo anche diversi premi e partecipando a diverse presentazioni ed eventi in tutta la provincia di Varese, ma non solo.

La ricordano anche da Castiglione Olona, uno dei luoghi dove ha partecipato a diversi incontri ed eventi e dove Marta era parte del direttivo dell’associazione Borgo Antico: «Pochi giorni fa saresti dovuta venire a Castiglione Olona a presentare il tuo ultimo libro “La vita dopo Dolores.” Non ce l’hai fatta: e questa è una cosa davvero difficile da accettare. Ma, riflettendo proprio sul titolo del tuo ultimo lavoro, sul quel DOPO, stavo pensando, in questi giorni difficili, che quell’avverbio di tempo, DOPO, ha un significato importate, perché non c’è e non ci sarà mai una vita senza di te – si legge in una nota dell’associazione Borgo Antico -. Ci sarà dopo di te. Per Antonio e le tue figlie, i nipoti, per noi che siamo tuoi amici, che abbiamo collaborato e scritto con te ci sarà un DOPO Marta, perché tu sei entrata in noi: con il tuo modo di fare, con le tue parole, con le tue storie, con i tuoi amori, con le tue riflessioni, quando ci si vedeva a Galliate. Con le tue confidenze. Ricordo l’ultimo dell’anno scorso quando a me e Maria hai raccontato una storia tua e di Antonio: una storia vostra, intima. E quando hai concluso hai detto: “Ecco, adesso lo sapete.” Era un modo per farci entrare più a fondo nella vostra vita. Un segno molto importante per noi. Ecco perché ci sarà solo un DOPO Marta, perché tu ci sei. E a te stiamo pensando di dedicare alcune iniziative che ti avrebbero vista protagonista critica, sempre, ma sincera e costruttiva. Sarà un tuo disegno la copertina della prossima nostra antologia. Che si aprirà con il tuo racconto. Con noi ci sarà sempre Antonio: lo vogliamo al nostro fianco. Perché quel DOPO sia meno doloroso. Perché insieme il dolore si sopporta meglio. Continueremo a trovarci a Galliate, per respirare la tua aria. Per avere la certezza che il DOPO non è e non sarà mai SENZA. Ciao Marta».