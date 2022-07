Gli Alpini donano cinque televisori per le stanze di dialisi dell’ospedale di Busto

Si chiama Vincenzo Bonfanti, è il capogruppo degli Alpini di Gorla Minore, ma è anche un paziente della Dialisi dell’ospedale di Busto Arsizio.. Per trascorrere il tempo della terapia nel miglior modo possibile ha donato personalmente al reparto due televisori, collocati in camera 4, a beneficio dei malati.

Un bel gesto, a favore di tutti. Ma la storia non finisce qui: il gesto infatti non è rimasto isolato.

Infatti nove gruppi Alpini della Sezione di Varese chiamata “Zona 10” (che comprende i gruppi dei Comuni di Busto Arsizio, Castellanza, Ferno, Gorla Minore, Lonate Pozzolo, Olgiate Olona, San Macario, Samarate e Solbiate Olona) lo hanno emulato: donando alla Dialisi altri cinque televisori.

«Chi è più giovane si attacca alle cuffiette e allo smartphone, per tutti gli altri il televisore rimane una distrazione importante quando sei costretto alle quattro ore della dialisi » racconta Bonfanti. «Ho pensato fosse un gesto utile regalare due televisori per tutti noi che dobbiamo trascorrere molte ore in ospedale. E la “Zona 10” ha fatto il resto: perché (oltre alla camera 4) ci sono altre stanze, ci sono altri malati e tutti devono poter beneficiare di momenti di relax. “Zona 10” ha così acquistato altri cinque televisori, utilizzando i fondi della campagna solidale 2022 delle colombe e uova pasquali».

«Lo scorrere del tempo può risultare realmente lento nelle sale dialisi per i pazienti in terapia» dice il responsabile del reparto, dottor Alessandro Castiglioni. «È davvero pertanto gradito il gesto di generosità degli amici Alpini, che ringrazio di cuore a nome di pazienti e staff».

«Gli Alpini ci sono sempre» commenta la direzione ASST Valle Olona. «Nelle piccole o grandi cose sanno essere vicini a chi ha bisogno».