Grande successo per il This is Summer Festival 2022

Tre anni di attesa ma ne è valsa la pena: grande successo di pubblico per la quarta edizione del This is Summer Festival, la kermesse organizzata da Soundart Events domenica 10 luglio al Poggio Refresh di Luvinate.

L’ottima riuscita dell’iniziativa è dovuta a una formula vincente: tantissima musica (ben 12 ore non-stop), buon cibo, tanto sport, un ricco vintage market e, soprattutto, diverse centinaia di persone con la voglia di divertirsi e di stare insieme.

La kermesse, organizzata dalla realtà varesina Soundart Events, si è svolta nello scenografico parco secolare del Poggio, intorno a una bellissima piscina dove il pubblico ha potuto rinfrescarsi tra una performance e l’altra. Davvero tanti i Djs che si sono alternati in consolle, sia talenti locali che nomi internazionali.

“Siamo rimasti molto contenti – commenta uno degli organizzatori, Andrea “Sibe” Salvetti (insieme a Marco Dassi, che si è anche esibito in consolle) – eravamo tutti molto emozionati, sia noi che il Poggio. Non vedevamo l’ora di tornare a organizzare un evento del genere dopo tre anni. Abbiamo fatto conoscere alle nuove generazioni il This Is Summer Festival grazie al canale del This Is Not, visto che per colpa della pandemia avevamo perso un po’ di seguito. L’atmosfera era molto positiva – prosegue Salvetti – un pubblico eterogeneo dai 20 ai 45 anni. Tante persone sono venute per la piscina, altri invece, lo “zoccolo duro” sono venuti per la musica e per ballare”.

Per quanto riguarda il futuro, ci si prepara ai prossimi eventi: “Abbiamo in programma un pool party a fine agosto – prosegue Andrea – e poi fino a settembre continueremo gli eventi all’Andy Live Music di Castiglione Olona nel giardino estivo. A ottobre, sempre a Castiglione, partirà invece la stagione invernale con un calendario ancora più ricco con ben 21 appuntamenti, che culmineranno con la prossima edizione del This Is Not Festival”.

Ecco il commento di TheBasement Discos, uno degli artisti di punta del This Is Summer Festival, nome d’arte di Carlos Alandi, artista originario Valencia: “è stato un vero piacere raggiungervi, condividere la mia musica con voi e riuscire a incontrarvi dal vivo. A livello totale è stato un grande festival. Vibrazioni fantastiche, una location splendida. La gente era sul pezzo. Avete qualcosa di molto speciale lì da voi. La piscina è perfetta per fare festa e anche il sound era davvero figo, soprattutto per chi era davanti alla consolle”.

Anche Dj Steaw, l’altro guest principale, si è detto molto soddisfatto e contento della kermesse. A esibirsi nell’intensa giornata del This Is Summer Festival c’erano anche Outis, il già citato Marco Dassi, Andrea Crestani, we.amps, Samuele De Santis e Fabrizio Alborghetti.