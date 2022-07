Idrocarburi nel fiume Cassarate, vietati i bagni

Idrocarburi nel fiume Cassarate. La polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 19 in territorio di Davesco-Soragno è stata segnalata un’importante perdita di idrocarburi che si è riversata nel vicino Fiume Cassarate, per cause che l’inchiesta dovrà stabilire.

Non si segnalano feriti. Sul posto, oltre alla Polizia cantonale e, in supporto, la Polizia Città di Lugano e la Polizia comunale Ceresio Nord, sono intervenuti i pompieri di Lugano e gli specialisti dell’ufficio della caccia e della pesca (UCP) e del nucleo operativo incidenti della Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS).

Sono in corso operazioni di contenimento e neutralizzazione dell’inquinante. A fini precauzionali è stato deciso il divieto di balneazione per tutto il tratto del Fiume Cassarate dal quartiere di Davesco-Soragno fino alla foce. Si sconsiglia inoltre l’utilizzo dell’acqua, per esempio lasciando abbeverare gli animali. L’inchiesta di polizia dovrà accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.