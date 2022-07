L’avanzo di bilancio del consiglio regionale a sostegno del sistema radiotelevisivo locale

L’avanzo di bilancio del Consiglio regionale lombardo relativo al 2021 andrà a sostenere il sistema radiotelevisivo locale Lombardia. Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di atto amministrativo relativa all’utilizzo del risultato di amministrazione 2021, pari a 660mila euro.

“Grazie ai risparmi del Consiglio Regionale -ha spiegato la Vice Presidente del Consiglio Francesca Brianza, relatrice del provvedimento- anche quest’anno riusciamo a garantire un importante sostegno economico al settore dell’informazione radio televisiva. Un ambito strategico che offre un servizio fondamentale sia per le istituzioni che per i cittadini ma che da diversi anni si trova in una situazione di sofferenza. Stanziando queste risorse, il Consiglio Regionale ha deciso di fare la propria parte affiancando la Giunta nel sostegno al comparto dell’informazione”.

La spesa pro capite dei cittadini lombardi a sostegno della politica si assesta sui 2,76 euro in presenza di un trend significativo accertato negli ultimi dieci anni: dal 2013 a oggi, infatti, i costi di indennità per i Consiglieri, i contributi ai gruppi consiliari e i vitalizi sono passati da 22 milioni a poco più di 16 milioni.