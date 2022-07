Lavori in municipio a Somma Lombardo: scatta il senso unico

Sono iniziati i lavori davanti al municipio questa mattina, giovedì 14 luglio, e continueranno fino a lunedì 25 luglio.

E-distribuzione deve collegare due cabine elettriche presenti in centro città a seguito dello scoppio avvenuto lo scorso 21 febbraio: la prima sarà posta sotto UniCredit, la seconda di fianco alla sala civica Oriana Fallaci (in via Briante). I lavori di scavo sono iniziati questa mattina con l’istituzione di senso unico alternato regolato con semafori in via Mazzini tra l’ufficio URP e incrocio Vva Briante.

Per i pedoni verrà mantenuto un intervallo di attraversamento.

Via Briante sarà interessata dai lavori di scavo dall’angolo con Via Milano fino all’ingresso del parcheggio del Municipio (escluso però dai lavori) sul margine destro della carreggiata dove nei giorni di lavoro sarà previsto il divieto di sosta.