Lavori sulla Milano-Varese, A8 chiusa per due notti

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21:00 di questa sera, martedì 26, alle 5:00 di mercoledì 27 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare l’uscita di Castellanza o di Gallarate.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 luglio, sarà chiusa la stazione di Gallarate, in uscita per chi proviene da Varese e dalla D08 Diramazione-Gallarate-Gattico.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in uscita per chi proviene da Varese: Cavaria, al km 34+000, o Busto Arsizio, al km 24+500; in uscita per chi proviene dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Besnate, al km 4+000 della Diramazione Gallarate-Gattico, o Busto Arsizio, al km 24+500 della A8.