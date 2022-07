Lo spettro Cromaticus e tutti i colori di agosto in Collegiata

“Cromaticus, uno spettro in Collegiata” è l’inedito racconto, a cura di Laura Marazzi, che tutti i giovedì di agosto, sia al mattino che al pomeriggio, porterà i bambini alla scoperta dei colori che, 600 anni fa, trasfigurarono gli edifici voluti dal cardinale Branda Castiglioni, finendo poi su tutti i libri di storia dell’arte.

Cromaticus è uno spettro che si aggira tra Collegiata, Museo e Battistero. Non è un fantasma, ma un essere straordinario, color arcobaleno. È difficile vederlo perché è timido; vive tra gli affreschi di Masolino, dove in mezzo a quella bellezza colorata è felice. Obscurus invece non è né timido né felice: è nero come la notte, ma vuole provare a diventare colorato, immergendosi nella pittura di Masolino. Si tufferà nell’acqua verdina del Giordano e diventerà forse un po’ verde. Scompiglierà i capelli biondi degli angeli e diventerà forse un po’ giallo. Salirà nel cielo trapunto di stelle e diventerà forse un po’ blu. Cromaticus lascerà preziosi indizi per Obscurus: polverine colorate dai nomi antichi, come verdeterra, ocra gialla, azzurrite.

C’è qualche bambino che voglia aiutare Obscurus ad andare a caccia di colori?

Nel laboratorio finale, al fresco dei tigli della Collegiata, saranno protagonisti i colori dello spettro cromatico, pronti a girare, secondo la fantasia dei bambini.

“Cromaticus, uno spettro in Collegiata” è tutti i giovedì di agosto (4, 11, 18, 25 agosto) alle 10.30 e alle 15.30. Il percorso con laboratorio è per bambini da 5 a 11 anni (max 10 bambini per turno).

La prenotazione è obbligatoria, inviando una mail a didattica@museocollegiata.it. Il costo del percorso + laboratorio è di 6 euro a bambino (adulti 6 euro; biglietto famiglia per 2 adulti + 2 o più bambini 16 euro). Per gruppi precostituiti (min. 5 bambini) è possibile prenotare il percorso concordando altri giorni e orari.

SAN LORENZO, FERRAGOSTO E GLI ALTRI: COLLEGIATA “APERTA PER FERIE”

Mercoledì 10 agosto (alle 20.45) sarà celebrata una Santa Messa in Collegiata (ore 21), in occasione di san Lorenzo, il più antico patrono di questa chiesa. Infatti quando sei secoli fa il cardinale Branda Castiglioni ottenne da Martino V la bolla papale con il permesso di costruire la Collegiata (7 gennaio 1422), la chiesa parrocchiale precedente, dedicata appunto a san Lorenzo, era in totale rovina.

Nella titolazione della nuova Collegiata il Cardinale a san Lorenzo volle aggiungere santo Stefano, oltre alla Vergine, consacrando un terzetto che divenne il tema dominante del luogo: dalle scene affrescate da Masolino, Paolo Schiavo e Lorenzo di Pietro detto il Vecchietta, alle immagini scolpite nella pietra, come nella lunetta in facciata e nel trittico dell’altare di sinistra, fino alle statuine in ottone dello splendido chandelier quattrocentesco.

Il Museo della Collegiata domenica 7 agosto sarà aperto con orario continuato (ore 10.00 – 18.00). Lunedì 15 agosto effettuerà un’apertura straordinaria con orario 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00.

L’orario estivo del museo è da mercoledì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ultimo accesso mezz’ora prima della chiusura. Martedì apertura su prenotazione per gruppi, Lunedì chiuso