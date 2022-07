I Mastini riaccolgono Daniele Odoni

Una notizia che sicuramente farà piacere a tanti tifosi dei Mastini: Daniele Odoni sarà nuovamente giallonero e tornerà a vestire quella casacca che tanto ha amato in passato e che ha dovuto forzatamente “svestire” nel 2020 per problemi di incompatibilità lavorativa relativamente al periodo dell’epoca. Nonostante questo, appena riusciva, “Odo” era presente a diverse partite come spettatore, tifando e incitando quei suoi amici e compagni di tante avventure sul ghiaccio, che potrà ritrovare da settembre.

Il ritorno di Daniele Odoni si è materializzato proprio in queste ore, quando il ragazzo ha apposto la firma sul contratto proposto dalla nuova società HCMV Varese Hockey, la quale sta operando nell’intento di ridare la possibilità ai “varesini” di poter disputare una stagione importante, con una logistica migliore rispetto alle annate precedente, in un palaghiaccio rinnovato e moderno.

Odoni, oltre ad essere un uomo importante dal punto di vista dello spogliatoio, riesce a fornire alcune soluzioni tattiche interessanti, specialmente quando è necessario capovolgere il fronte del gioco. Nelle sue ultime apparizioni in giallonero si incaricava spesso di imbastire le transizioni offensive, giostrando nella zona centrale del ghiaccio, pronto a trasferire il disco nel terzo di attacco.

Giocatore dotato di buona pattinata, capace di sferrare una conclusione molto potente e stilisticamente molto bella da vedere, è anche in grado di saper tornare indietro per un supporto aggiuntivo in difesa.

Le parole di Daniele Odoni: «Sono molto contento di tornare, sono davvero felice e mi è dispiaciuto tanto aver smesso. Il primo anno con Devèze avevo dovuto interrompere l’attività dopo poche settimane per colpa del Covid poiché dovevo conciliare i vari permessi con le esigenze di lavoro, ma fin dai primi allenamenti avevo intuito che l’allenatore mi voleva bene e sono contento che ci sia ancora lui con noi. La stagione scorsa, invece, tra le altre cose c’è stato pure qualche problema organizzativo e logistico e quindi ho deciso di rimanere in stand-by, ma non vi dico che sofferenza. Dopo 24 anni consecutivi di pattini e di allenamenti, ritrovarsi a casa alla sera era a volte deprimente e sentivo che mi mancava qualcosa».

«Dopo un anno e mezzo – spiega Odoni – riprendere sarà dura, ma io già da ora mi sto allenando a secco per fare un po’ di fiato e per presentarmi in forma al giorno del ritrovo, anche se sul ghiaccio poi sarà diverso. So bene che magari farò un po’ di fatica all’inizio, però sono contentissimo lo stesso e darò tutto, anche più del 100% per questa squadra che si sta allestendo. Mi sento un ragazzo che fa spogliatoio e sono felice anche perché so di ritrovare degli amici che già c’erano e quelli che sono ritornati, come Piccinelli e Privitera».

«Ho iniziato a giocare a hockey – conclude Odoni – per passione insieme agli altri che hanno contribuito negli anni a formare lo zoccolo duro di Varese. Da sempre eravamo così. Poi le cose sono cambiate e si è voluto dare, giustamente, una svolta più professionale: noi che eravamo lì da molto tempo, quando poi sono arrivati giocatori più forti di noi, abbiamo accettato la cosa perché sapevamo che avremmo potuto crescere tutti. Così abbiamo imparato a vivere emozioni diverse, come quella di arrivare in finale di Coppa Italia, di giocarci un playoff importante o una sfida decisiva, proprio grazie a questi giocatori e a noi che abbiamo fatto parte del gruppo. Quest’anno penso che con questa nuova società si potrà fare bene. Ero talmente felice di firmare il contratto che non mi sono quasi nemmeno informato sulle cose di contorno: so che la squadra che la nuova società HCMV Varese Hockey sta allestendo può essere di livello e io cercherò davvero di impegnarmi al massimo per poter raggiungere i risultati sperati. Sono contento anche per Carlo Bino che ricopre il ruolo di presidente. Già lo avevo conosciuto gli anni scorsi e devo dire che ha rappresentato pure lui uno stimolo in più per ritornare a giocare e vestire la maglia dei Mastini».