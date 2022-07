Nature Pet Shop, dove l’offerta commerciale comunica l’animal care

Trattare gli animali con riguardo è ormai uno degli atteggiamenti “virtuosi” più condivisi in assoluto: anche per questo motivo, nel nostro Paese, i pet shop stanno avendo una diffusione capillare e una rilevanza commerciale sempre più ampia.

Quello relativo alla vendita dei prodotti per animali è un segmento del mercato ad alto contenuto emotivo, perché implica che il proprietario di un animale da compagnia possa acquistare, in un negozio dedicato, i prodotti più adatti ad assicurare il benessere del suo amico dotato di peli, piume o squame, riservandogli tutta l’attenzione che merita.

Di conseguenza, il gestore di un negozio di articoli per animali non deve soltanto saper esporre in maniera strategica la merce in vendita, ma deve soprattutto possedere l’attitudine a comunicare l’interesse per gli animali attraverso messaggi semplici e diretti, immediatamente comprensibili sia dagli esperti, sia dai principianti.

Il mix perfetto di benessere fisico ed emozionale

Le ricerche di mercato indicano che gli Italiani si prendono cura di oltre 60 milioni di piccoli amici, scegliendo per loro alimenti e prodotti specificamente dedicati alla cura dell’aspetto fisico ed emotivo di ognuno di essi.

Di conseguenza, l’industria legata alla cura degli animali di compagnia è un settore in continua espansione che offre una varietà sempre più ampia di opportunità di acquisto.

Il compito di distribuire questo genere di prodotti viene svolto dagli store pet, piccoli o grandi centri in cui gli animali sono i destinatari dell’offerta, da mettere al primo posto.

Ma realmente, cosa significa “mettere gli animali al primo posto“?

Nei pet shop gli animali sono protagonisti anche attraverso l’uso di immagini e fotografie, l’offerta è chiaramente finalizzata non solo al benessere fisico degli animali ma anche alla loro felicità: si tratta di luoghi creativi, fisici o virtuali, in cui si riflette il modo di essere degli animali, che vivono di istinto e sensazioni.

Tra i negozi per animali più affermati c’è NaturePetShop.it, che conduce la sua attività seguendo una filosofia basata sulla sostenibilità e sulla proposta di prodotti naturali, privi di additivi chimici e cruelty free, ovvero non testati su animali in condizione di costrizione.

Una realtà nata dall’esigenza della dott. Laura Zordan di prendersi personalmente cura dell’alimentazione dei suoi cani e dai risultati positivi derivati dall’adozione di un regime alimentare basato su cibi preparati in casa, scegliendo le materie prime più adatte alle esigenze nutrizionali degli animali del suo allevamento.

L’intuizione della dott. Zordan ha condotto Nature Pet Shop a diventare una realtà che è andata lontano, acquisendo la qualifica di azienda che si occupa in modo professionale dell’animal care.

In pochi anni di attività, Nature Pet Shop è diventata una delle piattaforme più visitate e da questo riscontro è nata la decisione di affiancare all’esperienza on line anche quella instore, con l’apertura di una sede fisica a Padova.

La mission aziendale: rispecchiarsi nelle emozioni del cliente

Chi vive con un animale da compagnia ha piacere di condividere la sua esperienza, esprimendo i suoi dubbi e ricevendo risposte e conferme della bontà del suo operato: quello dell’acquisto, quindi, deve essere anche un momento per acquisire nuove informazioni sull’uso dei prodotti.

Come quando ci si prende cura di un bambino, anche nel caso dei prodotti destinati agli animali da compagnia, si vuole avere il controllo su ciò che si acquista, dopo aver preso le opportune informazioni, necessarie a compiere una scelta consapevole.

Ciò vale specialmente nei confronti di chi è alla sua prima esperienza con un pet, che va aiutato e consigliato su ciò che è più adatto proprio ai primi tempi di convivenza.

Anche per questo è necessario trovare il linguaggio giusto per comunicare le informazioni dirette a una clientela tanto ampia quanto diversificata.

Non basta puntare sulla convenienza: chi convive con un animale domestico lo considera al pari degli altri membri del nucleo familiare, quindi l’idea di risparmiare sull’acquisto dei prodotti destinati a lui non è quasi mai condivisa.

Per convincere l’acquirente, quindi, non basta rassicurarlo sulla qualità del prodotto, bisogna lavorare con la “segnaletica interna”, creando una connessione tra le varie informazioni che conduca a risposte chiare alle domande, anche attraverso il raffronto pratico tra le diverse tipologie di prodotti.

Un’offerta concreta… e non solo

All’interno dello store on line di Nature Pet Shop e nel negozio di Padova è possibile trovare tutti i prodotti dedicati al benessere di cani e gatti, divisi per categorie e marchi.

Nell’attività di Nature Pet Shop la scelta dei partner commerciali ha un’importanza cruciale e si fonda sulla collaborazione con numerosi brand del settore che condividono la sua stessa filosofia, ovvero quella basata su una visione green e sostenibile dei prodotti per animali.

Un altro punto di forza è il customer service, che si avvale di operatori amministrativi ed esperti, sempre disponibili a fornire consigli e consulenze veterinarie di carattere professionale sui problemi e sui dubbi avanzati dai clienti.

La dichiarazione d’intenti di Nature Pet Shop si rivela anche nel proporre articoli e servizi di qualità senza alzare i prezzi, in questo modo comunicando al cliente l’intenzione di aiutarlo a prendersi cura del suo piccolo amico attraverso un uso corretto dell’offerta e dell’informazione.

La convenienza dei prezzi si accompagna alla comodità di ricevere la merce direttamente a casa, entro 48 ore dall’elaborazione dell’ordine, oltre alla garanzia sulla qualità, con la formula “soddisfatti o rimborsati”, che permette di restituire i prodotti non conformi alle aspettative di acquisto, ottenendone il rimborso o la sostituzione.